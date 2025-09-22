Путин заявил о росте новых стратегических рисков в мире

Президент России Владимир Путин отметил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

«Хотел бы начать сегодня с вопроса, который имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», – заявил президент, передает ТАСС .

В ходе совещания также ожидается обсуждение вопросов миграционной политики, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин планирует сделать ряд важных заявлений по итогам встречи.

Ранее Песков рассказал о графике Путина на ближайшие недели.