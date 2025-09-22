Путин сообщил о разрушении системы российско-американских отношений

Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава РФ выступил на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, «шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями».

Трамп заявил, что Путин его «подвел»

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом США Дональдом Трампом. Также, по словам представителя Кремля, Москва ожидает от Вашингтона продолжения поддержки в поиске путей урегулирования украинского кризиса.

До этого Трамп заявил, что по-прежнему настроен добиться урегулирования на Украине. Он выразил уверенность в скорой встрече Путина и Владимира Зеленского.