Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность
Президент России Владимир Путин предложил членам российского Совбеза обсудить стратегическую стабильность.
Он отметил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать.
«Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности», — заявил российский лидер.
По его словам, Россия в состоянии ответить на любые угрозы и сделать это не на словах.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен сделать важные заявления на запланированном на сегодня совещании с российским Совбезом.