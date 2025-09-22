Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность

Президент России Владимир Путин предложил членам российского Совбеза обсудить стратегическую стабильность.

Он отметил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать.

«Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности», — заявил российский лидер.

По его словам, Россия в состоянии ответить на любые угрозы и сделать это не на словах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен сделать важные заявления на запланированном на сегодня совещании с российским Совбезом.