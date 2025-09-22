Москва не поддержит кандидатуру генсека ООН с западным гражданством

Российская сторона не будет поддерживать кандидатуры на пост нового генсека ООН, имеющие в качестве второго гражданства одно из западных, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова.

Он уточнил, что, по негласному принципу географической представленности, очередь для нового главного лица Всемирной организации перешла к странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

"В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика", – сказал Кирилл Логвинов.

При этом Москва исходит из того, что акцент на гендерных аспектах в вопросе отбора нового генсека ООН нецелесообразен. Будущий генеральный секретарь в первую очередь должен обладать нужным опытом и профессиональными качествами, а также выстраивать свою линию в равноудаленном ключе.

"Следует избегать повторения нынешней ситуации, когда генеральный секретарь потворствует узурпации Секретариата одной группой стран. Россию устроит только тот кандидат, который будет работать над сужением разногласий, не превышать полномочия", – сказал дипломат.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что текущий состав Совбеза ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира, в связи с чем организация нуждается в реформе. Глава ООН отмечал, что с симпатией относится к предложениям ограничить право вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.