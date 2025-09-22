В России раскрыли цель атак ВСУ на Белгородскую область

Целью усилившихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область являются удары по гражданской инфраструктуре, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Это, по его мнению, указывает на неготовность Украины к мирному урегулированию.

«Цель — нанести удар по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, чтобы посеять панические настроения среди населения, — считает Швыткин. — Я преклоняюсь перед мужеством белгородцев, которые проявляют свою гражданскую позицию. Иначе как мужеством и героизмом это не назовешь».

Политик подчеркнул, что российские военные делают все возможное для предотвращения атак на регион: уничтожают дроны, работают над расширением буферной зоны.

«Происходящее еще раз подтверждает необходимость расширения буферной зоны. А еще — что Украина не настроена на проведение переговоров по мирному урегулированию», — сказал депутат.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о крайне сложной обстановке в регионе. Особенно тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах.