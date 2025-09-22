В Госдуме высказались о запрете песен Михаила Круга

Песни Михаила Круга, в которых используется ненормативная лексика, должны быть подвергнуты цензуре, так как творчество должно быть созидательным, а не разрушать моральные устои. Такое мнение высказала News.ru член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Парламентарий подчеркнула, что она «не приемлет мат» и разработала программу по борьбе со сквернословием, когда была главой Курска.

«Я считаю, что песни с матом и вульгарностью не надо пускать в широкое распространение. Пойте их на своих узких тусовках, но выпускать их в широкий доступ не нужно. Все-таки они не несут никакой духовности. Это моя личная позиция», — пояснила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Она также заметила, что не выступала за полный запрет песен Михаила Круга, так как у него есть хорошие композиции.

«Я не его поклонница, но о полном запрете речи не шло», — заверила Германова.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление не смогли раскрыть по горячим следам, но в 2019 году появилась дополнительная информация по делу. Предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов банды «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова. В итоге было установлено, что Агеев причастен и к расправе над Михаилом Кругом.