В Совфеде назвали чудовищной провокацией атаку украинских БПЛА на Крым

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что все источники напряжённости в Европе и в мире генерируются исключительно наступательной, а в ряде случаев и агрессивной, политикой блока НАТО и всё более военизирующегося Европейского союза.

По его словам, НАТО и Евросоюзу «как воздух» нужны подтверждения агрессивности со стороны России, чтобы «перевести стрелки ответственности».

«Все те странные эпизоды с якобы нарушением воздушного пространства стран НАТО, которые мы наблюдаем последние дни, могли бы быть сняты с повестки дня, если бы соответствующие страны — будь то Польша, Румыния, Эстония — откликнулись на предложение России провести на этот счёт профессиональные консультации. В каждом из таких случаев России в этом было отказано. Идёт нагнетание напряжённости, идёт муссирование мифа о российской угрозе», — объяснил Косачёв.

Вице-спикер Совфеда также напомнил о «постоянных провокациях» в адрес России, которые необходимы для того, чтобы вынудить страну на ответные действия.

«И одна из таких провокаций, чудовищных провокаций — это нынешний удар по Крыму. По абсолютно гражданским объектам, по мирным гражданам», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку украинских БПЛА на Крым, заявила, что НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его.