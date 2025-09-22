Путин сделает важные заявления на Совбезе

Сегодня президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства сделает ряд важных заявлений.

Сегодня, 22 сентября, Путин будет работать в Кремле. "После периода достаточно интенсивных региональных поездок сейчас будет несколько недель в таком более "приземленном" состоянии, имеется в виду "приземленном" в Москве", - рассказал Песков.

Сегодня у главы государства будет день внутренних встреч и совещаний. После 14-30 состоится совещание с постоянными членами Совбеза.

"Это будет оперативное совещание. Ожидаем важные заявления президента", - анонсировал Песков.

"Другие встречи будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения СМИ", - заключил представитель Кремля.