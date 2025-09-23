В России захотели расширить список бесплатных прививок

Перечень бесплатных для россиян прививок может быть расширен по мере готовности массового применения соответствующих вакцин. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Среди прочего, уточнил депутат, речь идет о вакцине от смертельно опасной менингококкоговой инфекции. Сейчас такой препарат находится на стадии клинических испытаний.

Однако, по словам парламентария, есть еще ряд инфекций, вакцинирование от которых необходимо вводить в национальный календарь прививок.

Ранее член комитета Госдумы по здравоохранению Юлия Дрожжина предложила включить в календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). Она подчеркнула, что вакцинация от вируса наиболее эффективна для девочек-подростков в возрасте 11-12 лет, снижая у них риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, прививка полезна и взрослым до 45 лет, защищая их от новых типов ВПЧ и вероятности рецидивов.