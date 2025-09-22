Вершинин анонсировал встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Замглавы МИД России Сергей Вершинин анонсировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
«Она планируется, повестка большая... Сама по себе встреча важная», — сказал он РИА Новости.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о проработке встречи Лаврова с американской стороной на ГА ООН.
Известно, что Лавров 27 сентября выступит с трибуны ГА ООН.