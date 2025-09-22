Украинские боевики в ночь на 22 сентября попытались атаковать Крым. После удара вражеских беспилотников пострадали санаторий, а также здание школы в Форосе. По сообщению крымских властей, в результате удара трое человек погибли, 16 пострадали.

Уроженец Одессы и депутат Госдумы Анатолий Вассерман «МК» объяснил, кто мог дать указание бить по мирным объектам.

- Я полагаю, что не только Зеленский. Распоряжение отдает НАТО, - говорит Анатолий Александрович. – Мы по сути сейчас ведем боевые действия именно с альянсом. И ведем их в привычном для России режиме: на истощение. Такой формат ведения боевых действий, конечно, не нами придуман: такое бывало еще до нашей эры. Но мы воевать на истощение умеем очень хорошо: из всех нынешних народов, пожалуй, лучше всех.

При этом, по его словам, в странах, которые нам противостоят, заметно снижение уровня жизни.

Напомним, до этого Вассерман озвучил цель украинских боевиков при попытке удара по Крыму. Эрудит считает, что таким образом они пытаются посеять панику среди населения. При этом Анатолий Александрович заявил, что ответ России может быть только одним-единственным: полное уничтожение террористической организации под названием «Украина».