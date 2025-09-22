Вассерман озвучил цель боевиков ВСУ при ударе по Крыму

Украинские беспилотники атаковали Крым. Под удар попали мирные объекты: санаторий и здание школы в Форосе. Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентами «МК» озвучил цель украинских боевиков, а также рассказал, когда, по его мнению, прекратятся удары по российским регионам.

- До тех пор, пока террористическая организация под названием «Украина» не ликвидирована полностью, она будет продолжать заниматься террором, - говорит Вассерман. - То есть ударами по мирным объектам. Поскольку объекты, так или иначе связанные с военным делом и военным производством, конечно же, защищены гораздо лучше. Цель террористов - не ослабление военной силы или экономики нашей страны. Их цель запугать граждан в надежде, что те потребуют от власти изменить политику.

Вассерман уверен: ответ России на подобные удары украинских боевиков может быть только один:

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

- Мы можем ответить только полной ликвидацией террористической организации Украина. Да, это потребует от нас определенных ресурсов. Судя по опыту Крыма, понадобится, например, очень большое число управленческих кадров для перестройки госаппарата после свержения неонацистского режима. Потому как использовать управленческие кадры, накопившие опыт жизни на Украине, где по сей день не прекращается то, что мы называем «лихие 90-е», не представляется возможным.

Вассерман уверен: все цели, озвученные Владимиром Путиным в ходе начала СВО, будут выполнены на все сто процентов.