В Госдуме предложили создать реестр россиян, поддерживающих иноагентов

В России необходимо создать реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, необходимо обязать соцсети предупреждать россиян о том, что они посещают страницы иноагентов. Депутат отметил, что в случае, если гражданин будет игнорировать подобные сообщения, Роскомнадзор внесет его в реестр лиц, поддерживающих запрещенных деятелей.

— Если гражданин после всех предупреждений продолжает топить за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание, — сказал Новичков.

Новичков добавил, что данный список должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам, передает News.ru.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл детали законов, которые вступили в силу в России с сентября текущего года. Одно из основных нововведений — ответственность со штрафом от трех до пяти тысяч рублей за целенаправленный поиск в Сети экстремистских материалов из утвержденного списка, в том числе с использованием VPN.