Лавров отметил рост интереса глобального Юга к Донбассу и Новороссии

Страны глобального Юга и Востока проявляют растущий интерес к налаживанию контактов с новыми российскими регионами.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа.

"Мы видим, что интерес со стороны стран глобального Юга и Востока к налаживанию контактов с новыми российскими регионами растет", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "эти регионы посещают представители общественно-политических, деловых, научных кругов, которые могут воочию увидеть разницу между действительностью и откровенно русофобской пропагандой, которую распространяют ангажированные западные средства массовой информации".