Названы последствия атаки беспилотников на курортную зону Крыма

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курортную зону Крыма. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На месте происшествия следователи и криминалисты проводят осмотр и изымают фрагменты дронов для проведения по ним необходимых экспертиз. Также они оценят размер материального ущерба и допросят очевидцев.

По данным СК, 21 сентября беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Форос, в результате жертвами стали три человека и еще 15 получили ранения. Все пострадавшие — постояльцы отеля Luciano, отмечает Telegram-канал Mash. Повреждения получили также объекты санатория «Форос», пансионата имени Терлецкого и здание местной школы.

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Министр здравоохранения республики Алексей Натаров сообщил, что один из пострадавших находится в реанимации — его могут транспортировать в Москву.