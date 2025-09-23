Путин выбрал кандидатуру на пост зампреда Счетной палаты России

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг (25 сентября)», — сказал Володин на пленарном заседании.

В мае прошло года Борис Ковальчук был утвержден на должность нового руководителя Счетной палаты. С 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора «Интер РАО», а также был назначен замруководителя контрольного управления президента РФ.

Всего на пост главы Счетной палаты претендовали трое: помимо Ковальчука, в должность могли вступить председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, а также замглавы СП Галина Изотова.