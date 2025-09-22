Действующего мэра Казани переизбрали на новый срок

Депутаты Казанской городской думы избрали мэром Казани Ильсура Метшина, который занимает этот пост с 2006 года.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Хочу, во-первых, в вашем лице, уважаемые депутаты, поблагодарить наших избирателей за единодушие, которое они выразили неделю назад, отдав свои голоса за нас с вами, поручив нам представлять их интересы на благо развития нашей столицы. Благодарю раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова за доверие и выдвижение моей кандидатуры на пост мэра города Казани", - приводит слова Метшина пресс-служба.

Впервые градоначальника избирали по новой процедуре. Кандидатов предварительно отбирала комиссия, а окончательный список претендентов утвердил глава Татарстана. В него помимо Метшина вошли член партии "Новые люди" Роза Гайнутдинова, а также Александр Комисаров от КПРФ. Ильсура Метшина поддержал 41 депутат, за Гайнутдиновау был отдан 1 голос, за Александра Комисарова проголосовали 4 депутата.

14 сентября в Казани проходили выборы главы Татарстана и депутатов органов местного самоуправления. По итогам выборов в Казанскую городскую думу пятого созыва избрано 50 депутатов: 25 - по единому избирательному округу, по одномандатным округам Казанской городской думы наибольшее число голосов набрали кандидаты, выдвинутые от "Единой России" - они получили 18 мандатов, по 1 мандату получили кандидаты от партии "Новые люди" и ЛДПР, пять самовыдвиженцев. В городе работали 464 избирательные площадки.