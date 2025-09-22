В день Рождества Пресвятой Богородицы украинские беспилотники атаковали Крым. Под удар попали объекты в Форосе, включая санаторий и здание школы. В результате — три погибших и 16 раненых. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с «Абзацем» заявил, что подобные действия нельзя назвать иначе как проявлением сатанизма* (запрещенное в России экстремистское движение).

«Вчера был большой православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Это демонстрирует, что украинская сторона цинично использует [для террористических атак] и праздничные, и выходные дни, и период, когда люди массово собираются на отдых», — заявил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что Форос никогда не был военной целью. Наоборот, десятилетиями здесь проводились культурные и общественные мероприятия, в которых участвовали дети. По его словам, такие действия со стороны ВСУ являются попыткой запугать население и повлиять на внутреннюю повестку и настроения людей. Он заявил, что необходимо найти всех виновных, кто отдавал приказ для нанесения удара.

«Было жутко, все полыхало»: охранник об атаке на школу в Крыму

*движение запрещено в России и является экстремистским