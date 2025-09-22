Захарова после атаки в Крыму посоветовала НАТО и ЕС подойти к зеркалу

НАТО и Евросоюзу (ЕС), которые ищут источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников в Ялте и других районах Крыма.

— Очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения, — передает слова дипломата ТАСС.

Об инциденте стало известно вечером в воскресенье, 21 сентября. В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинской армии на санаторий в Крыму около 15 человек пострадали, есть погибшие. По словам главы региона Сергея Аксенова, на месте проводили работу оперативные службы. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

Депутат Государственной думы РФ генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что удар Вооруженных сил Украины по школе и санаторию «Форос» в Крыму демонстрирует чудовищность действующего на Украине режима. По его словам, удар можно назвать «чудовищным преступлением фашистского киевского режима».