Стало известно, что в Минтрансе России готовятся кадровые перестановки

В ближайшее время в Министерстве транспорта РФ произойдут изменения в руководящем составе. Как сообщает «РБК» со ссылкой на источники, новые должности замминистров займут замглавы Росморречфлота Борис Ташимов и заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

© Московский Комсомолец

Борис Ташимов будет курировать цифровизацию в транспортной сфере. Позднее он также получит полномочия по управлению водным транспортом. Сейчас за это направление отвечает замминистра Александр Пошивай, однако, по данным издания, после передачи обязанностей он завершит карьеру.

Игорь Костюченко займётся строительством и модернизацией автодорог. Его опыт работы в Росавтодоре, как ожидается, поможет Минтрансу в реализации задачи по возведению 2,9 тыс. км федеральных и региональных трасс к 2030 году. Действующий замминистра по этому направлению Виктор Тимофеев, находящийся в должности с июня 2024 года, перейдёт в Российский университет транспорта, где займётся научной деятельностью.

По словам источников, глава Минтранса Андрей Никитин сохранит основу команды своего предшественника Романа Старовойта, но ключевые направления доверяет отраслевым специалистам с практическим опытом.

Читайте также: Поезд из Волгограда до Палласовки через Эльтон хотят сделать регулярным