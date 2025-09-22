Мишустин поздравил главных раввинов России с праздником Рош ха-Шана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича и главу Федерации еврейских общин России Александра Бороду с праздником Рош ха-Шана, еврейским Новым годом, отметив работу общин в социальной сфере и помощь бойцам в зоне специальной военной операции.

"Рош ха-Шана восходит к древним традициям, знаменует начало нового года. Наступает время духовного обновления, переосмысления прожитого и надежды на милосердие Всевышнего", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина. "Сегодня российские еврейские общины ведут активную работу, направленную на реализацию важных проектов в социальной сфере, в области межрелигиозного диалога, образования и культуры. Благодаря вам в разных регионах страны восстанавливаются синагоги, строятся общинные центры. Важно, что вы многое делаете для оказания гуманитарной помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции", - указал Мишустин. "Желаю вам и всем последователям иудаизма процветания. Пусть наступающий год подарит удачу в делах, будет благополучным для вас и ваших близких", - заключил премьер.

Рош ха-Шана празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на конец сентября - начало октября). Считается, что именно в этот месяц Бог сотворил мир и первого человека - Адама.