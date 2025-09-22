Власти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на поселок Форос.

Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на Южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.

Константинов подчеркнул, что «киевский террористический режим совершил очередное злодеяние в православный праздник, против мирных жителей и детей».

«За все эти преступники понесут заслуженное наказание», – заявил парламентарий.

Глава парламента выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос», пострадали 15 человек.

При атаке на поселок Форос пострадал охранник школы, также полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.