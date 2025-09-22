В Кремле напомнили о позиции РФ в конфликте Израиля и Палестины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал признание рядом стран Запада государства Палестина.

«Мы остаемся приверженными основополагающим резолюциям Совбеза ООН и международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двухгосударственного подхода», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это единственный возможный путь для развязки конфликта, который сейчас переживает самую острую фазу за всю свою историю.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

Израиль отверг признание палестинской государственности странами Запада.