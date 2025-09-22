Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие. Мы, несомненно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - цитирует газета российского президента.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности.

Президент Туркмении в понедельник празднует свое 44-летие.