На Камчатке впервые приняли закон о креативных индустриях

Законодательное собрание Камчатки впервые в РФ приняло закон о поддержке креативных индустрий. Об этом пишет ТАСС.

"Законопроект устанавливает, помимо полномочий органов власти, обязательства субъекта по оказанию мер имущественной, финансовой поддержки, образовательных услуг по подготовке кадров в этой сфере", - заявил соавтор законопроекта и председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства регионального парламента Дмитрий Коростелев. По словам депутата, закон стал ответом на запрос местных предпринимателей.

Примером креативных индустрий он назвал бренд "Береги Камчатку", местных кинематографистов, частные музеи и театры. Креативные индустрии способны генерировать высокую доходность. Это один из главных локомотивов мировой экономики на ближайшие десятилетия наряду с IT. Однако, с точки зрения большинства инвесторов, вложения в их проекты остаются малопонятными и слишком рискованными. Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".