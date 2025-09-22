Восстановление экосистем предлагают сделать целью нацпроекта

Сделать восстановление экосистем одной из целей нацпроекта "Экологическое благополучие" предлагают авторы первого Национального доклада о вкладе Российской Федерации в восстановление экосистем Арктики, копия документа есть в распоряжении "Российской газеты".

Авторы документа предлагают в показатели поставить правку по восстановлению не менее 30 % от площади деградированных земель в стране к 2030 году.

Национальный доклад о вкладе Российской Федерации в восстановление экосистем Арктики - это первый официальный отчет России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021 - 2030). Документ наглядно представляет международному сообществу достижения страны в области экологии, науки и устойчивого развития. Презентация англоязычного издания доклада запланирована на одной из международных площадок ООН, отмечают авторы доклада.

"Включить задачу по восстановлению экосистем в качестве отдельной целевой задачи, выполнение которой характеризует достижение национальной цели развития Российской Федерации "Экологическое благополучие", определённой указом президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309.

Предлагаемая формулировка целевого показателя и задачи:

"Восстановить не менее 30 % от площади деградированных земель в Российской Федерации к 2030 г.". Эта цель отражает глобальный таргет 30 % и соотносится с выявленным объёмом проблем", - говорится в документе.

Начало реализации цели "30 % восстановить к 2030 г." уже положено - сейчас в Арктике на пути к этому ориентиру более 6 тыс. га восстановлено (из примерно 300 тыс. га нарушенных, что составляет ~2%), и темпы растут, отмечается в документе.

"Мероприятия по восстановлению болот и лесов на Севере имеют углеродный эффект - восстановленные болота снова накапливают торф, а посаженные деревья будут связывать CO2. Например, 4,3 млн новых саженцев в Архангельской области через 10-20 лет превратятся в леса, которые за жизненный цикл аккумулируют сотни тысяч тонн CO2. Это вклад в Парижские цели, учитывая огромные запасы углерода в мерзлоте и торфяниках Арктики; стимулирует технологические инновации. Авиасев тундры дронами, тепличные комплексы за полярным кругом, мониторинг мерзлоты - все это новые для мира технологии. Их успешное применение Россией расширяет инструментарий восстановления в экстремальных условиях", - считают авторы доклада.

В общем, согласно докладу вклад России в восстановление экосистем Арктики является комплексным и значимым.

"Страна одновременно спасает уникальные арктические экосистемы от дальнейшего разрушения, устраняя наследие прошлой хозяйственной деятельности. Это дает немедленный положительный эффект для биоразнообразия (например, удаление мусора предотвращает гибель животных от попадания в металлолом, очистка тундры от топлива восстанавливает почвенную биоту)", - говорится в документе.

Благодаря рекультивации свалок и загрязнений улучшились условия жизни примерно 700 тыс. жителей Арктики, а планы до 2026 г. охватывают ещё десятки тысяч человек, говорится в документе.

На церемонии представления досье вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что Россия является крупнейшей арктической державой, поэтому ее экологическое оздоровление является одним из приоритетов.

"Арктика - это еще и стратегическое пространство для развития и реализации проектов будущего, в том числе межгосударственного уровня. Это обусловлено как значительным логистическим потенциалом, так и уникальными природными богатствами. На территории арктической зоны для защиты экосистем мы создали особо охраняемые природные территории федерального уровня совокупной площадью порядка 40 миллионов гектаров, что является самым масштабным вкладом среди Арктических государств. Такой подход помогает в сохранении биоразнообразия Арктики, которое насчитывает около 20 тысяч видов живых организмов. В том числе речь идет о восстановлении популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира", - сказал Патрушев.

Глава Минприроды Александр Козлов добавил, что изучение и сохранение Арктики - это стратегическая задача министерства.

"Изучение у нас предполагает исследования глобального изменения климата. А сохранение - построение здоровой экологии. Ведущий центр по полярным исследованиям - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета. За 105 лет работы проведено больше одной тысячи экспедиций в Арктику", - отметил министр.

Как рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, России удается сохранять баланс между активным инвестиционным и инфраструктурным развитием Арктической зоны и сохранением уникальной, хрупкой экосистемы Арктики.