Глава Севастополя назвал истинную цель атаки ВСУ на Крым

ВСУ стремились посеять страх, направив беспилотные летательные аппараты в воскресенье на курортный поселок Форос, находящийся у границы Крыма и Севастополя, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Атака вражеских беспилотников на санаторий "Форос" - очередное преступление укронацистского режима против мирных жителей. Удар пришелся по санаторию и школе в поселке, то есть по тем местам, где должны царить здоровье, безопасность и детский смех. Враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России. Мы вместе и именно этим всегда были сильны! " - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Стало известно о пожаре в Ялте после удара ВСУ

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие.