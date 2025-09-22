Посол рассказал, какие последствия ждут Бельгию в случае конфискации активов России

Любые посягательства Бельгии на суверенные замороженные активы России не останутся без ответа, это станет нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.

Дипломат подчеркнул, что это касается не только отношений между Россией и «Евроклиром», но и подписанных Бельгией международных документов.

Гончар подчеркнул, что за конфискацию российских активов расплачиваться в первую очередь придется Бельгии, поскольку ее репутация надежной юрисдикции будет уничтожена, а доверие инвесторов — подорвано.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23–24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфискация замороженных суверенных активов РФ спровоцирует не хаос, а жесткие ответные меры с российской стороны.