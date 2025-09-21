Великобритания признала государственность Палестины

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир и двухгосударственное решение [конфликта], я как премьер-министр этой великой страны четко заявляю о том, что Соединенное Королевство формально признает Государство Палестина", - заявил он в видеообращении, опубликованном в X.

Глава британского правительства подчеркнул, что этот шаг не стоит рассматривать как награду для палестинского радикального движения ХАМАС, которое атаковало Израиль 7 октября 2023 года. "ХАМАС - это жестокая террористическая организация. Призыв к подлинному двухгосударственному решению - прямая противоположность их ненавистной позиции. Мы ясно даем понять, что это решение не является наградой для ХАМАС, поскольку оно означает, что ХАМАС не может иметь какого-либо будущего, какой-либо роли в правительстве и [структурах] безопасности", - сказал Стармер.

Премьер добавил, что Лондон расширит санкции против ХАМАС в ближайшее время. "Мы уже внесли ХАМАС в список запрещенных организаций и ввели санкции против него. Мы пойдем дальше. Я работаю над введением санкций в отношении других членов ХАМАС в предстоящие недели", - заявил он. Кроме того, Стармер выступил за немедленное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Он также призвал власти Израиля прекратить препятствовать доставке необходимого количества гуманитарных грузов в сектор Газа, где из-за действий израильской армии разворачивается "гуманитарный кризис". "Непрекращающиеся и нарастающие бомбардировки Газы со стороны израильского правительства, наступление [на город Газа], голод и разрушения совершенно невыносимы. Десятки тысяч [человек] были убиты, включая тысячи тех, кто пытался получить еду и воду. Эти смерти и разрушения ужасают всех нас. Это должно прекратиться", - указал премьер.

Угроза двухгосударственному урегулированию

Стармер отметил, что решение о признании государственности Палестины было принято не только на фоне ситуации в Газе, но и в свете роста строительства незаконных еврейских поселений на Западном берегу, которое грозит выселением палестинцев с их исторической родины. Он добавил, что Лондон намерен работать над "реформированием Палестинской национальной администрации" в рамках двухгосударственного урегулирования конфликта.

"Мы признали Государство Израиль более 75 лет назад как очаг для еврейского народа. Сегодня мы присоединяемся к более чем 150 странам, которые также признают палестинское государство", - заявил глава британского правительства.

Ранее в воскресенье Канада и Австралия объявили о признании государственности Палестины.