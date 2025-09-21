Утильсбор на элиты: Путин заявил о том, кто станет сменой нынешней власти

Владимир Владимирович на прошедшей неделе поучаствовал в запугивании Запада военными учениями (никто же не виноват, что там пугаются — хотя с чего бы?) и рассказал о плавной смене элит и серьезных изменениях в миграционной политике. Трамп продолжил повествование о том, как улаживает все войны в мире, и опять подставил Европу. Широкие народные массы широко обсуждали утильсбор на автомобили.

Учения «Запад-2025» и правда напугали Запад. Польша как закрыла границу с Белоруссией (изначально на время маневров), так до сих пор не открыла. Чем оказался недоволен европейский бизнес, поскольку в результате обмелел шедший в Европу через эту границу поток товаров из Китая. Качество испуга можно оценить и по инциденту с тремя нашими МиГ-31, летевшими из Карелии в Калининград. Наше Минобороны утверждает, что летели по правилам, ничье воздушное пространство не нарушали. Эстонцы говорят — залетели к ним по краешку на 12 минут. Ну, бывает такое, и не так уж редко, причем во всем мире. Но у страха глаза велики. У министра обороны соседней Литвы Довиле Шакалене эти три истребителя оказались аж «над Таллином». А президент Чехии призвал сбивать российские самолеты: «Нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета». «Оно боится», — как говорили про главного жука-негодяя в фильме «Звездный десант».

Трамп тем временем сначала рассказал о том, как уладил войну между «Азербайджаном и Албанией», а потом сообщил, что остановил «конфликт между Камбоджей и Арменией». Изумительный миротворец. Хотя... В рамках миротворческих усилий США отказались продавать Дании комплексы ПВО «Пэтриот» (не факт, что в Дании они бы задержались), а также уведомили европейских союзников о планах сократить военную помощь Латвии, Литве и Эстонии, а то самим не хватает. Хотите сбивать русские самолеты? Ну сами тогда, сами.

Еще забавно получилось с русской нефтью. Европа хочет, чтобы Трамп надавил на Москву, а Трамп отвечает — вот вы первые и начните, откажитесь от нефти из России. ЕС принимает 19-й пакет антироссийских санкций, в котором... нет отказа от закупок нашей нефти. И Трамп тут же заявляет: «Я их поймал на покупке нефти у России».

Мало того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер неожиданно заявляет, что Трамп теперь не будет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной: «Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны». Короче, сами разбирайтесь. Рушится европейская стратегия.

Со стратегией там по многим позициям беда. Например, по ситуации с миграцией. У немцев стала самой популярной партией антимигрантская правая «Альтернатива для Германии», в Нидерландах сейчас массовые протесты и беспорядки — народ измучен засильем мигрантов и идиотской политикой властей. И это как раз урок для России — как делать не надо.

Вроде в вопросе регулирования трудовой миграции дело у нас начало двигаться в правильном направлении. Но пока все сводилось к лечению симптомов, а не причин болезни. И вот на неделе глава Минэкономики наконец-то сказал, что мигранты должны работать по принципу «приехал, подработал, уехал»: «То есть нам здесь не нужны, так объективно, ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее». А кадровый дефицит должен закрываться путем повышения производительности труда (а это автоматизация и роботизация).

Тему продолжил Владимир Путин, заявив, что власти на федеральном и местном уровнях не должны делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует: «Есть эти вопросы, и их нужно решать. Но решать невозможно будет, если постоянно не держать их в поле зрения». И поддержал идею привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией (в рамках МВД), а также подумать над отменой патентной системы для мигрантов. А патентная система — это фактически вольница для мигрантов, позволяющая им в нашей стране работать кем угодно и на каких угодно условиях. Что серьезно усложняет контроль за миграционными потоками.

А еще Путин заявил о необходимости выдвижения участников СВО на руководящие посты: «Это будет наша смена». Он выразил уверенность, что участники спецоперации внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти. Да и молодежи сделал аванс — наша молодежь патриотично настроена и готова защищать свою Родину: «По поводу нашего подрастающего поколения — у них головы испорчены учебниками Сороса, такая проблема существовала, думаю, что сейчас многое исправляется».

Смена элит действительно необходима — об этом стали догадываться даже аполитичные в целом широкие народные массы, которым влупили невообразимый совершенно утильсбор на автомобили. Который в некоторых случаях составит почти столько же, сколько стоит сам автомобиль. И «неожиданно» выяснилось, что вменяемой отчетности по этому утильсбору не существует. Куда идут эти деньги, не очень-то понятно. То есть понятно, что (в лучшем случае) в бюджет. Понятно, что страна тратит огромные средства на СВО. Но непонятно, почему при «затягивании поясов» в борьбе за наполняемость бюджета опять не проиграл ни один олигарх. И справедливости не дождаться, пока элиты не станут народными.