Песков рассказал, как украинцы «шипели» на его георгиевскую ленточку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как «украинские товарищи» были недовольны его георгиевской ленточкой в день заключения Минских соглашений. Видео с признанием Пескова опубликовали журналисты телеканала «Россия».

Песков уточнил, что носит уже вторую по счету ленточку. Первая от долго ношения пришла в негодность, но именно с нею связаны воспоминания об инциденте в Минске.

«Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой, ну вот с предшественницей (та порвалась совсем) в Минск, где украинские товарищи шипели на меня, что «зачем я это таскаю». Я говорил: «Не ваше это дело», — рассказал Песков.

Черно-оранжевая лента к ордену Святого Георгия стала символом победы в Великой Отечественной войне. Ее законодательно запретили на Украине в 2017 году, объявив «пропагандой» .