В России прокомментировали заявления Эстонии о нарушении ее воздушного пространства

Заявления Эстонии насчет нарушения российскими ВВС ее воздушного пространства обернулись ложью. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, это — информационная провокация. Сенатор объяснил, что она имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давление на президента США Дональда Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы. Пушков отметил, что агентство Reuters подтвердило, что российские истребители пролетели более чем в трех километрах от воздушного пространства Эстонии. Они летели над международными водами и никакого нарушения границ не было, подчеркнул сенатор.

Пушков заявил, что подобные провокации будут множиться, потому что враждебные России круги на Западе пытаются доказать, что якобы Россия готовится напасть на одну из стран НАТО.

Ранее сенатор Пушков ответил на слова Стубба об отсутствии у РФ права голоса по гарантиям безопасности. По его словам, урегулирование конфликта на Украине возможно лишь с согласия России.