Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды едва не пострадал, неосторожно прибавив газу на мотоцикле. Видео с рассказом главы государства опубликовали журналисты телеканала «Россия».

На кадрах Путин сидит на наблюдательном пункте учений «Запад 2025», в окружении российских военных. Президент общается с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся. И я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», — рассказал Путин.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ «Запад-2025» стартовали 12 сентября. Маневры прошли на полигонах двух стран, в акваториях Балтийского и Баренцева морей. На учениях присутствовали западные военные.