Хинштейн официально стал губернатором Курской области

Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области. Церемония прошла в концертном зале «Свиридовский», передает ТАСС.

«Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру», — сказал Хинштейн.

Он также отметил, что его вступление в должность губернатора стало важным событием в жизни региона. В своей речи Хинштейн не только поблагодарил тех, кто за него проголосовал, но также почтил память военных, отдавших свои жизни за «освобождение русской земли».

На церемонии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Центральном Федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев. Он от имени главы государства Владимира Путина поздравил Хинштейна с уверенной победой на выборах. Также глава региона получил поздравления от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других.

Александр Хинштейн с 5 декабря 2024 года был временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. На прошедших выборах он набрал 86,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Ранее были названы победители губернаторских выборов в других регионах России.