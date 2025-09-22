В Кремле прокомментировали заявления Эстонии о российских истребителях

Министерство обороны (МО) опровергло обвинения Эстонии в адрес России, чьи самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики. Так произошедшее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что оборонное ведомство, опровергая заявления эстонских властей, ссылалось на средства объективного контроля.

В России прокомментировали заявления Эстонии о нарушении ее воздушного пространства

«Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлениях наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля», — сказал представитель Кремля.

Ранее представители НАТО заявили, что 19 сентября три российских МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. После этого Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако не отклонялись от курса и воздушное пространство других стран не нарушали.