Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп в сентябре посетил Соединенное Королевство с государственным визитом. В ходе переговоров с американским лидером британская сторона неоднократно поднимала вопрос о поддержке Украины.

Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

«Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны», — разъяснил Песков.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте осознанно пытается отговорить Владимира Зеленского от переговоров с Россией.

По его словам, глава альянса регулярно призывает Запад к наращиванию помощи Украине, настаивает на том, что увеличение поставок якобы поможет «изменить траекторию конфликта». Он добавил, что в этом и заключается основная проблема.