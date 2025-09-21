Лавров рассказал о попытках сорвать «Интервидение»

Илья Родин

Попытки сорвать проведение конкурса «Интервидение» путем давления на участников провалились, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» прошел в Москве 20 сентября 2025 года. В нем приняли участие певцы из 22 стран. Кроме того, в составе жюри был представитель США.

«Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — отметил Лавров.

Напомним, что победителем «Интервидения» стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — представительница Катара Даны Аль-Мир.

Ранее глава МИД сообщил, что организаторы конкурса не гонятся за политическим эффектом, для них важна реализация идентичности человека в свободных контактах.