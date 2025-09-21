Лавров рассказал о попытках сорвать «Интервидение»

Попытки сорвать проведение конкурса «Интервидение» путем давления на участников провалились, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» прошел в Москве 20 сентября 2025 года. В нем приняли участие певцы из 22 стран. Кроме того, в составе жюри был представитель США.

«Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — отметил Лавров.

Напомним, что победителем «Интервидения» стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — представительница Катара Даны Аль-Мир.

Ранее глава МИД сообщил, что организаторы конкурса не гонятся за политическим эффектом, для них важна реализация идентичности человека в свободных контактах.