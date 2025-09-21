В МИД РФ высказались о задержании россиянина в Болгарии

Компетентные органы Болгарии пока официально не уведомили российские власти о задержании гражданина РФ Игоря Гречушкина, чье судно связано с мощным взрывом в столице Ливана в августе 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве заявили, что держат на контроле ситуацию вокруг задержания россиянина.

«Официальное уведомление на этот счет от компетентных органов Республики Болгария в посольство РФ в Софии пока не поступило. Сам Гречушкин или уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию <...> не обращались», — рассказали в МИД.

Задержали российского бизнесмена: кого обвиняют во взрыве в порту Бейрута в 2020 году

Там добавили, что при необходимости сотрудники консульского отдела посольства Москвы в Софии будут готовы оказать содействие задержанному гражданину.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого большая часть города оказалась разрушена. Травмы различной степени тяжести получили тысячи человек, из них 200 человек не выжили.

Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Известно, что Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого за несколько лет до происшествия была конфискована эта аммиачная селитра. На этом фоне в 2021 году Интерпол объявил мужчину в розыск.

16 сентября текущего года правоохранители задержали Гречушкина в аэропорту Софии. Россиянин прилетел в Болгарию из Кипра. Ожидается, что мужчину экстрадируют в Ливан для дачи показаний. Если этого не произойдет, ливанские следователи сами приедут в Болгарию для допроса.