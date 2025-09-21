Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву», ужасным трусом и предателем Украины.

«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко», — сказал собеседник агентства.

Шеремет напомнил, что именно третий президент Украины в прошлом стал тем самым «засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее» своей страны.

Экс-лидер Украины подчеркнул, что Ющенко «горазд лишь молоть языком в теплом кабинете». Возглавить предложенное им же наступление лично у него «кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии».

20 сентября бывший президент Украины Ющенко в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что не будет удовлетворен возвращением страны к границам 1991 года, и призвал украинские войска наступать на Москву. Экс-лидер Украины отверг призывы к заключению мира по текущей линии боевого соприкосновения.

