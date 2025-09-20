Захарова иронично отреагировала на конфликт в украинском поезде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде из-за русского языка. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

На видео пассажирка следовавшего во Львов поезда набросилась на попутчиков из-за разговора на русском языке с требованием «сидеть дома, не ехать во Львов, а возвращайся домой в Россию».

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: "По-москальски будэте или по-эвропейски?"», — отреагировала представитель российского ведомства.

Ранее на электронном табло поезда из Киева в город Рахов в Закарпатье появилась надпись «Слава России». Полицейские Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента.