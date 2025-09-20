В МИД РФ объяснили, почему Запад борется с многополярным миром

Запад воспринимает утрату своего мирового господства и возникающую многополярность как фундаментальную угрозу, а не закономерность. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.

Бердыев выступил на Всемирной общественной ассамблее «Новый мир осознанного единства».

«Со стороны Запада утрата господства воспринимается как экзистенциальная угроза, а не как закономерность», — сказал он.

По его словам, взятый Западом курс на безрассудную конфронтацию уже выплеснулся за узкие русофобские рамки. Сейчас подавляется любое инакомыслие, борьба ведется без правил. Все самостоятельные государства становятся мишенями гибридной войны, объектом дестабилизации. Это «фирменный почерк стран семерки, НАТО, ЕС и их союзников».

Дипломат добавил, что Запад не способен обратить вспять исторический объективный процесс формирования многополярного мира.