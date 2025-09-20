Российское министерство иностранных дел (МИД) раскритиковало политику стран Европы в отношении Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

В заявлении говорится, что действия европейских стран-участниц совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не имеют ничего общего с дипломатией, а ведут к эскалации напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Ведомство также указало на незаконный и провокационный характер действий стран-участниц СВПД

Российской дипломатическое ведомство напомнило, что в Совете Безопасности ООН прошло голосование по проекту резолюции республики Корея, находящегося под влиянием европейских стран, о якобы имеющем место существенным неисполнением Ирана своих обязательств.

28 августа страны «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) решили запустить механизм быстрого реагирования, который позволяет восстановить жесткие санкции ООН против Ирана.

19 сентября Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, таким образом восстановив санкции в отношении страны. Тегеран назвал решение «евротройки» восстановить санкции против страны незаконным.