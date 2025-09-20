Захарова: РФ желает главе МО Литвы реализоваться по ее специальности психолога
Россия желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене, являющейся магистром по юридической психологии, реализоваться по специальности.
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем "магистру юридической психологии" реализоваться по специальности", - подчеркнула дипломат, комментируя заявления Шакалене, которая намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО.
