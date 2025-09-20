Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин также подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития.

Российский лидер выразил уверенность в том, что отношения добрососедства и союзничества, существующие между двумя государствами, будут продолжать плодотворно развиваться.

Путин пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и благополучия.

Ежегодно 20 сентября в Южной Осетии отмечается государственный праздник — День провозглашения Республики. В этот день в 1990 году была принята декларация о суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики. Юго-Осетинская автономная область была провозглашена Юго-Осетинской советской демократической республикой (ЮОСДР) в составе СССР.

С 2008 года республика является частично признанным независимым государством.