В Совбезе РФ заявили о несамостоятельности Финляндии

После того, как Финляндия стала членом НАТО, она утратила самостоятельность и будет делать то, «что ей скажут», поэтому России стоит укреплять свои границы.

© Газета.Ru

Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Сама Финляндия ничего решить не может, что ей скажут, то она и будет делать. <...> Нам, конечно, надо думать о мерах по укреплению нашей безопасности на Северо-Западе, это неизбежно. И это для Финляндии тоже не очень хорошо», — сказал Иванов.

Он отметил, что протяженность границы России с Финляндией превышает тысячу километров, и это нельзя не принимать в расчет.

8 сентября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Финляндию в создании очага напряженности на российско-финской границе.

Он добавил, что ряд европейских стран противились вступлению финской стороны в НАТО. Они понимали, что это угроза для «гарантий безопасности России».