Правительство поддержало лишение уклонистов приобретенного гражданства РФ

Правительство поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина. В документе отмечается, что инициатива может быть принята при условии ее доработки с учетом замечаний.

Поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" подготовили депутаты от "Единой России" Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев. Согласно проекту, гражданства будут лишать тех, кто не встал на воинский учет в течение двух недель после его получения. Заключение об уклонении военкоматы должны направлять в территориальные органы МВД в течение пяти рабочих дней.

Сменивший гражданство шахматист Витюгов рассказал, по чему в России он скучает

Кроме самих уклонистов, инициатива предусматривает возможность лишения гражданства их родственников, включая детей. При этом лица, проходившие или проходящие военную службу в российской армии, не могут быть лишены гражданства даже при совершении преступлений.

1 сентября депутаты от ЛДПР предложили заставить мигрантов возмещать расходы из бюджета в случае лишения гражданства РФ.