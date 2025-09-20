Володин: Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи.

Об этом он заявил по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций (видео с заявлениями появилось на канале спикера в MAX). На встрече, как отметил Володин, говорили в том числе о вопросах, связанных с борьбой с незаконной миграцией, при этом звучали конкретные предложения в части реализации уже принятых законов.

"На встрече отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития, - продолжил председатель Госдумы. - Его поддержали, потому что, действительно, если мы говорим о трудовой миграции: приезжают люди работать в страну - отработали, уехали".

Володин поинтересовался, "причем здесь семьи, дети". В связи с этим он заметил, что "очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало". В Госдуме, считает он, будут "поддерживать и разделять".