Узбекистан направил Украине ноты из-за удержания в рабстве 13 граждан

МИД Узбекистана направил Украине ноты протеста из-за удержания в рабстве 13 граждан. Об этом пресс-секретарь министерства Ахрор Бурханов в Telegram-канале. По его словам, ноты протеста направлены в министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Украины. "Направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана", - отметил Бурханов. Отмечается, что сотрудники посольства Узбекистана на Украине выехали на место, чтобы выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации. Также дипведомство рекомендовало гражданам Узбекистана воздержаться от поездок на Украину. Накануне Киевская областная прокуратура сообщила, что в регионе был обнаружен лагерь, где в рабстве удерживались 13 граждан Узбекистана. Иностранцев заставляли работать безвозмездно, получая при этом прибыль для преступников. Их переправка под Киев была организована несколькими представителями Украины, Узбекистана и Китая. Преступники ввели граждан Узбекистана в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов.