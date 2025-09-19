«Санкционная дубина» неизбежно обрушит европейское единство и «золотой миллиард» захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России, включив туда, в частности, банковскую и нефтегазовую сферу.

По мнению Слуцкого, данное решение «в большей степени подрывает экономику самой еврозоны». Он назвал введение санкций «тупиковой политикой, которая ведет европейские столицы к самоизоляции».

«"Золотой миллиард" в конечном итоге захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях. Санкционная дубина бумерангом неизбежно обрушит и европейское единство. Страны глобального большинства вне зависимости от разного рода ограничений и вторичных пошлин наращивают сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере», — написал Слуцкий.

Он добавил, что «слепое подражательство американской политике и неспособность европейских политиков к критическому анализу уже значительно ослабили Европу и загнали ее в кабальную зависимость от США».