Путин встретился с губернатором Пермского края Махониным

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным во время визита в регион. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Манохин рассказал главе государства об основных вопросах развития региона, о поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также о развитии оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, они обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, в том числе вопросы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства.

Предыдущая рабочая встреча Путина с главой края состоялась в марте этого года, президент принял Махонина в Кремле.

Путин прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Российский лидер в рамках своей поездки посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.